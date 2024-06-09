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FTimes

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В России вновь проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: меры для поддержания экономики и социальной справедливости

В России вновь проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: меры для поддержания экономики и социальной справедливости

В России вновь проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: меры для поддержания экономики и социальной справедливости Елена ГалицкаяНа пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня 2024 года Владимир Путин объявил о решении вновь индексировать пенсии работающим пенсионерам, начиная с 2025 года.

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Комментарии
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С
Сердитый
за все годы заморозки надо вернуть кредит пенсам
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