В России вновь проиндексируют пенсии работающим пенсионерам: меры для поддержания экономики и социальной справедливости Елена ГалицкаяНа пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня 2024 года Владимир Путин объявил о решении вновь индексировать пенсии работающим пенсионерам, начиная с 2025 года.
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