IPO Omada Health сигнализирует об оздоровлении рынка

Рынок IPO начинает выглядеть более здоровым. Omada Health, 14-летняя компания, предоставляющая виртуальную помощь при хронических заболеваниях, таких как диабет и гипертония, между посещениями врача, завершила свой первый торговый день в пятницу с ценой 23 доллара за акцию, что на 21% выше цены IPO в 19 долларов.