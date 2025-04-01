ЕС приготовил «сильный план действий» в ответ на тарифы Трампа

ЕС приготовил «сильный план действий» в ответ на тарифы ТрампаЕвропейский союз заявил, что будет использовать широкий спектр вариантов мер против США, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести так называемые взаимные тарифы для блока на этой неделе, пишет Bloomberg.
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