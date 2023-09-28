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Что может помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19

Что может помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19

Что может помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 Ирэн ОрлонскаяВ условиях пандемии коронавируса тестирование на COVID-19 стало одним из важнейших мероприятий для выявления заболевших и предотвращения распространения вируса.

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