Что может помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 Ирэн ОрлонскаяВ условиях пандемии коронавируса тестирование на COVID-19 стало одним из важнейших мероприятий для выявления заболевших и предотвращения распространения вируса.
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