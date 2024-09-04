NI: План ВСУ отвлечь внимание ВС РФ атакой на Курск с треском провалился

Обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала National Interest заявил, что «авантюра» Украины в Курской области показала безысходность положения Киева и его беспомощность в создавшейся ситуации.
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