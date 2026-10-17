Королевская яхта «Britannia» 1953-1997. Гуманитарная миссия в Адене The State ApartmentsЕсли носовая часть «Британии» выглядит как обычный боевой корабль, то в корму от фальштрубы, где располагаются так называемые «State Apartments» (буквально — государственные апартаменты), она превращается в роскошный королевский дворец с помещениями как для личной жизни, так и для .
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