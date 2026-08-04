Bernstein: мораторий на подключение к электросети Техаса не окажет существенного влияния на BTC-майнеров

По прогнозам аналитиков Bernstein, введенный губернатором Грегом Эбботом мораторий на утверждение проектов центров обработки данных, подключаемых к электросети штата, не повлияет на работу BTC-майнеров, ведущих деятельность в Техасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии