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Bernstein: мораторий на подключение к электросети Техаса не окажет существенного влияния на BTC-майнеров

Bernstein: мораторий на подключение к электросети Техаса не окажет существенного влияния на BTC-майнеров

По прогнозам аналитиков Bernstein, введенный губернатором Грегом Эбботом мораторий на утверждение проектов центров обработки данных, подключаемых к электросети штата, не повлияет на работу BTC-майнеров, ведущих деятельность в Техасе.

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