В Роскачестве рассказали о правилах в новогоднюю ночь

В Роскачестве рассказали, можно или нет шуметь в Новогоднюю ночь. В ведомстве обратили внимание на то, что в большинстве регионов в первую ночь года допустимо проведение шумных вечеринок более длительного характера.
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