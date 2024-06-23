Уроки осторожности.

Сегодня в нашем учреждении воспитанники старшего и среднего дошкольного возраста просмотрели серию познавательных мультфильмов с тетушкой Совой и домовенком Непослухой, который знакомит с правилами безопасного поведения.
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