Инна Михайлова наворотила дел, обвинив мужа в ненастоящести. И все же после ряда гневных публикаций жена певца перестала как-либо комментировать свои слова.
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