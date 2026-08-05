Знакомство в интернете стоило воронежцу 2,2 миллиона рублей

32-летний воронежский курьер лишился более 2,2 миллиона рублей после знакомства на сайте знакомств. Девушка, представившаяся потенциальной партнёршей, предложила ему заработок на криптовалюте и свела с «экспертами», которые выманили у мужчины все сбережения.