Знакомство в интернете стоило воронежцу 2,2 миллиона рублей

32-летний воронежский курьер лишился более 2,2 миллиона рублей после знакомства на сайте знакомств. Девушка, представившаяся потенциальной партнёршей, предложила ему заработок на криптовалюте и свела с «экспертами», которые выманили у мужчины все сбережения.
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