Губерниев об Исинбаевой: «Разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки?»

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне. Но разве ее испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной НАШЕЙ спортсменки? Как считаете? Казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» – написал комментатор.