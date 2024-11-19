Екатеринбурженка написала заявление на депутата ГД, призвавшего рожать, пока «рожалка» работает

Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах написала заявление в прокуратуру на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который ранее призвал женщин рожать, пока работает «рожалка».
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