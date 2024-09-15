Захарова: действия США в отношении российских СМИ не останутся без ответа

Действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой предает пресс-служба российского дипведомства.
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