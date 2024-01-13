В МВД рассказали о принципах работы современных финансовых пирамид

Финансовые пирамиды в России по-прежнему существуют, предупреждают в МВД. Теперь они действуют как интернет-проекты или инвестиционные компании, но принцип их работы не поменялся — привлеченные деньги в экономическом обороте не участвуют, а чаще всего сразу похищаются.