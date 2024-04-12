СССР был мощной державой, а Россия без коммунистов – слабая. Почему? И что можно тут сделать?

Natalija Osminina

Это ясно, как Божий день. Если не пресечь утечки денег за пределы страны и не обязать предпринимателя вкладывать всё, что превыше прожиточного минимум плюс надбавку на статус и деньги для оборота- в ГОСУДАРСТВО, значит надо национализировать собственность этого урода. Хочешь жить на горбу народа миллионером и не хочешь, чтобы твои деньги работали внутри страны на благо твоих же сограждан-значит следует экспроприировать экспроприатора. А при сопротивлении - расстрел. Это же ВРАГ НАРОДА. Думает только о личном обогащении, презирая народ. Все логично.