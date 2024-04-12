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Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Вот им   оставляют иллюзии о том что им ничего не будет!)) Надо их разрушать ! За малейшее выпячивание своей  подного...Угрожавший убить ...
  • Natalija Osminina
    Ты мелкий подонок и ничтожество. Хоть бы  на грамм нашел в себе чувство собственного достоинства. Позоришь человечест...В Госдуме депутат...
  • Алексей Тан
    ...😂😱😜.В Госдуме депутат...

СССР был мощной державой, а Россия без коммунистов – слабая. Почему? И что можно тут сделать?

СССР был мощной державой, а Россия без коммунистов – слабая. Почему? И что можно тут сделать?

Мало кто знает и понимает, что Россия – практически единственная страна в мире, экономическое развитие которой зависит исключительно от климата, а он у нас очень плохой.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
КПСС продалась фактически за Пепси.  Захотелось стать буржуями. Мина в виде национальных республик сработала. В результате просрали Великую Державу
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20 час.
Natalija Osminina
Это ясно, как Божий день.  Если не пресечь утечки денег за пределы страны и не обязать предпринимателя вкладывать всё, что превыше прожиточного минимум плюс надбавку на статус и деньги для оборота- в ГОСУДАРСТВО,  значит надо национализировать собственность этого урода. Хочешь жить на горбу народа миллионером и не хочешь, чтобы твои деньги работали внутри страны на благо твоих же сограждан-значит следует  экспроприировать экспроприатора. А при сопротивлении - расстрел. Это же ВРАГ НАРОДА. Думает только о личном обогащении, презирая народ.  Все логично.
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17 час.

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