Фантастическое предсказание сбылось! В Белоруссии прошли испытания первого трактора-беспилотника🔥🔥🔥.
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Фантастическое предсказание сбылось! В Белоруссии прошли испытания первого трактора-беспилотника🔥🔥🔥.