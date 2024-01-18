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370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

18 января 1654 года назад случилось событие, кардинальным образом повлиявшее на историю нашей страны: запорожский гетман Богдан Хмельницкий и представители населения Малой Руси присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Решение вопроса  Украины будет нетипичным. Потому что события на Украине будут разворачиваться в момент окончательного решения вопроса Западной цивилизации. То есть на момент перехода  однополярного мира в многополярный.  И потому в этом году мы увидим продвижение СВО по Украине в пределах 4-х заявленных российскими  территорий. А дальше  Украину ждут позиционные бои с переходом в Гражданскую войн, которая будет идти еще года 3-4. А потом 10 лет у России не будут доходить руки до восстановления Украины, которая превратится в полубезлюдное Гуляй поле. И все потому, что  выборы США закончатся  Гражданской войной (с последующем распадом на штаты) и что самое страшное для мира- распадом Бреттон-Вудской системы, то есть Глобальным Финансовым кризисом, которого еще не знал мир.
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16 час.
Natalija Osminina
Что касается украинцев, они мигрируют в Европу (часть в Россию). И по сути это верно. Украина и украинцы - две вещи несовместны. Пока по соседству с Россией будет поселение людей, зараженных философией &quot;украинства&quot;, все усилия СВО будут бессмысленны. Все потери - напрасны. Украинцы умнее не станут, а станут только более агрессивны. Отстраивать им страну, вкладывая деньги , это из серии великой глупости. Менталитет украинцев - &quot;украинство&quot; - лживость, склонность к воровству, кумовству, тотальной коррупции, неприятие любых законов делает эту массу даунов социально опасным и заразным элементом, способным уничтожить любое общество, тем более российское, которое только недавно вступило на путь оздоровления. Украину надо от таких украинцев отсоединять. Земля должна отдохнуть от бесноватых и неадекватных украинцев, а украинцы -от нее, переселившись в Европу или в любое другое место на Земле. Только будучи рассеянными по планете они смогут в поколениях стать людьми. А впускать на Украину после того, как у России будут деньги и силы на её восстановление надо людей адекватных, прошедших полную люстрацию.
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16 час.

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