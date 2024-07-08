В США взлетели продажи спорткаров Toyota GR86 и Nissan Z

Подведена статистика по итогам первого полугодия, и она по-своему любопытна. Рынок спорткаров в Северной Америке упал почти на 12%, но Nissan Z показал прирост 51%, а Toyota GR86 завершила шестимесячный промежуток с результатом +42%! При этом другие бюджетные родстеры и купе из Страны восходящего солнца в глубоком минусе: Mazda MX-5 потеряла 42% покупателей, Subaru BRZ — 44%.