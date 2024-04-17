Дмитрий Махонин предложил ввести налоговую льготу для предприятий

Необходимо обеспечить квалифицированными кадрами существующие и развивающиеся производства.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль для компаний, передающих имущество в дар учреждениям среднего профессионального образования региона.
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