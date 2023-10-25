Свыше 40 земельных участков выставили на торги в Рузе. Их площадь варьируется от пяти до 29 соток. Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, средняя стоимость одной сотки в Рузе в этом году составила 43 тысячи рублей, а среднее число участников аукциона — два.