Свыше 40 земельных участков выставили на торги в Рузе. Их площадь варьируется от пяти до 29 соток. Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, средняя стоимость одной сотки в Рузе в этом году составила 43 тысячи рублей, а среднее число участников аукциона — два.
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