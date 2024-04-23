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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Аборигены съели не только Кука, как пел Высоцкий, но и дядю президента Джо Байдена, как он рассказывает

Аборигены съели не только Кука, как пел Высоцкий, но и дядю президента Джо Байдена, как он рассказывает

Джо Байден не даст соврать, сам рассказал. Ну теперь-то ему обеспечены голоса всех умалишённых США, которые до этого ещё колебались — за кого голосовать: за Трампа или Байдена.

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Комментарии
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Олег Орлов
Ну. ...  Закусывать дядями и тетями... Не каждому по вкусу... На любителя одним словом...
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