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Царьград

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Медведев вышел во второй круг АТР Пекин, обыграв Монфиса за 1 час 33 минуты

Медведев вышел во второй круг АТР Пекин, обыграв Монфиса за 1 час 33 минуты

Даниил Медведев победил Гаэля Монфиса в первом раунде АТР 500 в Пекине, завершив матч за 1 час 33 минуты.

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