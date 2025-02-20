Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты вошли со стороны Свердликово (старинное село в Суджанском районе на юго-западе Курской области, оккупированное нацистами 7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Суд обязал содержать всех детей мигранта русского мужика после того как Константин сбил нелегала, который двигался в неположенном месте
- Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры
- Особо опасны: разыскиваются мигранты с букетом страшных заразных болезней
Свежие комментарии