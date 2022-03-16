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WSJ: Саудовская Аравия вновь задумалась о продаже Китаю нефти за юани

WSJ: Саудовская Аравия вновь задумалась о продаже Китаю нефти за юани

Саудовская Аравия и Китай снова возвратились к обсуждению вопросу, какую валюту использовать при расчете за нефть, и стороны не исключают, что вместо долларов будут юани, сообщает «Российская газета» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

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