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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «У «Зенита» нет командного взаимодействия, его вытаскивают индивидуальные возможности. Оборона выстроена, но футбол – это гол»

Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо наладить командную игру в нападении. «Командного взаимодействия пока нет у « Зенита ».

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