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stroim21

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Сколько на самом деле стоит электрика в СИП-доме: разбор расценок за точку в 2027 году

Сколько на самом деле стоит электрика в СИП-доме: разбор расценок за точку в 2027 году

Когда я впервые столкнулась с электрикой в доме из СИП-панелей, то искренне верила, что фраза «1 800 рублей за точку, всё включено» означает именно то, что написано.

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