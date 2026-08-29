Сколько на самом деле стоит электрика в СИП-доме: разбор расценок за точку в 2027 году

Когда я впервые столкнулась с электрикой в доме из СИП-панелей, то искренне верила, что фраза «1 800 рублей за точку, всё включено» означает именно то, что написано.
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