Рождение советской ПРО. На пути к киберкоммунизму

Нам предстоит ответить на три вопроса.Были ли так называемые гонения на кибернетику?Повлияли ли они на развитие вычислительной техники в СССР самым фатальным образом, и не с ними ли связано нарастающее отставание Союза в вычислительной технике, обернувшееся решением клонировать машины DEC и IBM?И наконец, если гонений не было, то что же случилось в 1950–1970-е годы с Китовым, Бруком, Рамеевым, Глушковым, Ершовым и многими другими специалистами, вынужденными покинуть институты, лишиться должностей, прекратить перспективные разработки? Как выглядели гонения на науку О том, как выглядели гонения на науку в СССР, когда они имели место, узнать несложно.