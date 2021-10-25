БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рождение советской ПРО. На пути к киберкоммунизму

Рождение советской ПРО. На пути к киберкоммунизму

Нам предстоит ответить на три вопроса.Были ли так называемые гонения на кибернетику?Повлияли ли они на развитие вычислительной техники в СССР самым фатальным образом, и не с ними ли связано нарастающее отставание Союза в вычислительной технике, обернувшееся решением клонировать машины DEC и IBM?И наконец, если гонений не было, то что же случилось в 1950–1970-е годы с Китовым, Бруком, Рамеевым, Глушковым, Ершовым и многими другими специалистами, вынужденными покинуть институты, лишиться должностей, прекратить перспективные разработки? Как выглядели гонения на науку О том, как выглядели гонения на науку в СССР, когда они имели место, узнать несложно.

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