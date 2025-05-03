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Путин переиграл Запад. Как перемирие на 9 Мая повлияет на ход СВО

Путин переиграл Запад. Как перемирие на 9 Мая повлияет на ход СВО

Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в период празднования 80-летия Победы. С нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая российская сторона остановит все боевые действия.

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