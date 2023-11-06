Суд Севастополя оценил бездействие ГУП «Севастопольгаз»

Ленинский райсуд Севастополя приял решение оштрафовать ГУП «Севастопольгаз» за газификацию 11 объектов без подтверждения ввода их в эксплуатацию и положительных заключений экспертиз промышленной безопасности.
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