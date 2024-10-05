LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» – «Родина-2», «Иртыш» принимает «Машук-КМВ», «Текстильщик» сыграет с «Кубанью»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 12-й тур 6 октября «Сибирь» – «Спартак» Кострома – 11:00 «Калуга» – «Велес» – 14:00 «Авангард» Курск – «Ленинградец» – 15:00 «Челябинск» – «Волгарь» – 15:00 «Текстильщик» – «Кубань» – 15:00 Группа «Серебро» 12-й тур 5 октября «Иртыш» Омск – «Машук-КМВ» – 09:00 «Металлург» Липецк – «Торпедо» Миасс – 12:00 «Динамо» Брянск – «Химик» – 15:00 «Муром» – «Волга» Ульяновск – 17:00 «Краснодар-2» – «Родина-2» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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