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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о съемках фильма «Тренировка гнева»: «После стольких лет на льду оказаться в бутсах на футбольном поле – очень необычный опыт»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о съемках в фильме про футбол «Тренировка гнева».

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