Кадыров пообещал 500 тысяч рублей за рождение ребенка

Если новорожденные будут названы в честь героев Чечни.фото: t.me/RKadyrov_95Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании по итогам года истории поручил выдавать по 500 тысяч рублей родителям, которые назовут своих малышей в честь героев Чечни, если они будут рождены в их день.