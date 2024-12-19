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  • Владимир Тамбасов
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Кадыров пообещал 500 тысяч рублей за рождение ребенка

Кадыров пообещал 500 тысяч рублей за рождение ребенка

Если новорожденные будут названы в честь героев Чечни.фото: t.me/RKadyrov_95Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании по итогам года истории поручил выдавать по 500 тысяч рублей родителям, которые назовут своих малышей в честь героев Чечни, если они будут рождены в их день.

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