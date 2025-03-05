Какие тайны скрывает появившаяся на поверхности озера роскошная вилла

Необычные геологические процессы в районе Неаполя снова привлекли внимание исследователей. В результате вулканической активности на поверхность озера Фузаро поднялись стены древнего строения, которое, возможно, являлось роскошной виллой римской эпохи, передает techno.
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