Андрей Бочкарев: Инвестор построит три школы в поселениях ТиНАО Кокошкино и Рязановское

Инвестор построит три школы в поселениях Кокошкино и Рязановское Новой Москвы К концу текущего года инвестор планирует построить три школы на территории поселений Кокошкино и Рязановское в Новой Москве в рамках своих градостроительных проектов.
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