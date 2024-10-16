Петербуржцам обещали потепление к концу недели

Воздух прогреется до +12°. В Петербурге к концу недели потеплеет. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура повысится и будет на 3–4 значения выше нормы, передает ТАСС.
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