В ГД предложили установить унифицированный график подачи документов в вузы

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести единый график подачи документов для всех уровней высшего образования.
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