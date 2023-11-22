Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Аляска до сих пор принадлежит России. Юристы распутали казус

Аляска до сих пор принадлежит России. Юристы распутали казус

(придёт время, и Россия возьмёт своё) Со школьной скамьи все мы прекрасно знаем историю продажи Аляски США.

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Комментарии
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Александр Попов
На ХРЕН ОНА не нужна, там окопалось МНОГО ДЕРЬМА, своего хватает.
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