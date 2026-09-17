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Царьград

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101 тыс. забайкальцев подключили сервис ФНС о долгах

101 тыс. забайкальцев подключили сервис ФНС о долгах

В Забайкалье свыше 101 тыс. граждан и бизнесменов, а также более 2 тыс. организаций стали пользователями бесплатного сервиса «Информирование о задолженности».

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