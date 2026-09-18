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Одесский "людолов" получил пять лет за принудительную мобилизацию трех человек

Одесский "людолов" получил пять лет за принудительную мобилизацию трех человек

Sergii Kharchenko/TASS Сотрудник одесского военкомата осужден на пять лет лишения свободы за принудительную мобилизацию.

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