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Царьград

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Сотрудники посольства Израиля - жених и невеста - застрелены в Вашингтоне

Сотрудники посольства Израиля - жених и невеста - застрелены в Вашингтоне

По подозрению в совершении двойного убийства задержан пропалестинский активист.В Вашингтоне по подозрению в убийстве двух сотрудников посольства Израиля задержан 30-летний местный житель Элиас Родригес.

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