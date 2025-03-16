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Сирийская артиллерия ударила по Ливану: ребенок погиб, сотни бегут

Сирийская артиллерия ударила по Ливану: ребенок погиб, сотни бегут

Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по Ливану, вследствие чего погиб ребенок. На фоне боевых столкновений и роста напряженности тысячи жителей приграничных селений вынуждены покидать свои дома, спасаясь вглубь территории Ливана.

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