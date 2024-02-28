Экс-советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру с Россией

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Наркомана будет уговаривать ЦРУ... всё, дальше можно не читать. Мля, этот Соскин сам дурак и всех остальных считает такими же? Или просто очередной нарк бандерлоховский? " предоставил повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы."?!! Да ну нах...!!! Кто бы мог подумать, что усраина ВСЯ давно на ручном управлении западными спецлужбами, включая презика-наркошу. 30 лет подряд "такого не было и вот опять"!!!