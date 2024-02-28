Статья The New York Times (NYT) о деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на территории Украины и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев свидетельствуют о желании Запада склонить украинского президента Владимира Зеленского к миру.
Экс-советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру с Россией
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Наркомана будет уговаривать ЦРУ... всё, дальше можно не читать. Мля, этот Соскин сам дурак и всех остальных считает такими же? Или просто очередной нарк бандерлоховский? " предоставил повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы."?!! Да ну нах...!!! Кто бы мог подумать, что усраина ВСЯ давно на ручном управлении западными спецлужбами, включая презика-наркошу. 30 лет подряд "такого не было и вот опять"!!!
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15 час.
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