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Экс-советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру с Россией

Статья The New York Times (NYT) о деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на территории Украины и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев свидетельствуют о желании Запада склонить украинского президента Владимира Зеленского к миру.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Наркомана будет уговаривать ЦРУ... всё, дальше можно не читать. Мля, этот Соскин сам дурак и всех остальных считает такими же? Или просто очередной нарк бандерлоховский? &quot; предоставил повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы.&quot;?!! Да ну нах...!!! Кто бы мог подумать, что усраина ВСЯ давно на ручном управлении западными спецлужбами, включая презика-наркошу. 30 лет подряд &quot;такого не было и вот опять&quot;!!!
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