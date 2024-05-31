Археологи обнаружили "Тысячелетнего сокола" в Монголии

В Центральной Монголии археологи сделали уникальное открытие во время раскопок в долине Орхона. Частичный скелет самки кречета был найден возле колодца в городе Карабалгасун, который был столицей Уйгурской империи.
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