Крым лидирует по динамике роста бронирований отелей на новогодние праздники

Новый год все ближе, а вместе с ним растет спрос на путешествия по России. Краснодарский край уверенно занимает первое место по объему бронирований, обогнав Москву, которая лидировала в предыдущие два года.
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