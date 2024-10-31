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Крымское информационное агентство

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Крым лидирует по динамике роста бронирований отелей на новогодние праздники

Крым лидирует по динамике роста бронирований отелей на новогодние праздники

Новый год все ближе, а вместе с ним растет спрос на путешествия по России. Краснодарский край уверенно занимает первое место по объему бронирований, обогнав Москву, которая лидировала в предыдущие два года.

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