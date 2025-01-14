Депутат ГД Анжелика Глазкова предлагает создать в России Фонд социальной справедливости

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение в нижнюю Палату российского Парламента законопроект о создании Фонда социальной справедливости, который обещает перевернуть представление о распределении доходов от экспорта российских энергоресурсов.
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