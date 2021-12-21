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Врач назвал наиболее уязвимых для сильных морозов людей

Врач назвал наиболее уязвимых для сильных морозов людей

"Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", – приводит его слова "РИА Новости" 21 декабря.

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