В Новосибирске назвали причины холодных батарей и сроки подачи тепла

Жителям Новосибирска при отсутствии тепла в квартире рекомендуют сначала обращаться в управляющую организацию, а при исправных внутридомовых сетях — в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК по телефонам 8 (383) 289-01-45 и 8 (383) 289-01-47.
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