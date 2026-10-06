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Царьград

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В Новосибирске назвали причины холодных батарей и сроки подачи тепла

В Новосибирске назвали причины холодных батарей и сроки подачи тепла

Жителям Новосибирска при отсутствии тепла в квартире рекомендуют сначала обращаться в управляющую организацию, а при исправных внутридомовых сетях — в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК по телефонам 8 (383) 289-01-45 и 8 (383) 289-01-47.

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