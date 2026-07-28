Пираты отчаяния. Почему Европа решила украсть наши нефть и зерно

Александр Мурзин Топить всех кто пытается остановить наши грузы, а порты в которые пригнали наши задерженные суда уничтожить, балистики у нас хватит, ну а если не хватает обратиться к Киму он точно поможет.

ВМ Вениамин Мельников грабеж природных ресурсов начался с капитализма России ,недра не принадлежат народу, нашим зерном ,по зерновой сделке торговали США. Большая часть торговли на Российском рынке в руках запада (Фридманы,Ханы, Бурхи и т.д.) Металлом торгует Лондон. Возникает вопрос ,а что имеет от этого народ,государство?