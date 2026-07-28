В одном романе светский лев с титулами говорит молоденькой дебютантке на балу - Не смущайтесь, детка моих титулов, просто мои предки начали грабить значительно раньше ваших Решение Евросоюза фактически разрешить конфискацию российской нефти с задержанных танкеров означает переход санкционной войны на качественно новый уровень.
Пираты отчаяния. Почему Европа решила украсть наши нефть и зерно
Комментарии
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Александр Мурзин
Топить всех кто пытается остановить наши грузы, а порты в которые пригнали наши задерженные суда уничтожить, балистики у нас хватит, ну а если не хватает обратиться к Киму он точно поможет.
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1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
грабеж природных ресурсов начался с капитализма России ,недра не принадлежат народу, нашим зерном ,по зерновой сделке торговали США. Большая часть торговли на Российском рынке в руках запада (Фридманы,Ханы, Бурхи и т.д.) Металлом торгует Лондон. Возникает вопрос ,а что имеет от этого народ,государство?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Значит вы не знаете, что творится в нынешних селах(деревнях)с урожаем (особенно кто скупает зерно, а потом "куда-то" его девает)Или куда направляются составы с зерном
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