Поздравляем Валентину Яковлевну Скоробогатову с Днем Рождения!!!! Желаем долголетия и хорошего настроения!!!! Дочь Ольга , внук Даниил.
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Поздравляем Валентину Яковлевну Скоробогатову с Днем Рождения!!!! Желаем долголетия и хорошего настроения!!!! Дочь Ольга , внук Даниил.